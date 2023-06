Zlatan Ibrahimovic dice addio al calcio dopo Milan-Verona

"Se farò l'allenatore o il direttore sportivo? Per il momento voglio solo prendermi del tempo e godermi quello che ho fatto. Non è giusto prendere una decisione così in fretta, c'era troppa emozione dentro di me oggi. Ora voglio godermi l'estate, prendermi del tempo e riflettere su ciò che ho fatto". Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa dopo il suo addio al calcio. "Essere allenatore o direttore è una grande responsabilità, non posso venire in Ferrari da allenatore, o forse Ibra potrebbe...potremmo cambiare un po' di regole - ha proseguito - Non penso che lascerò il calcio in generale, ma il fatto che sia stato calciatore non significa che potrò anche essere allenatore".