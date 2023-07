Alluvioni e frane in Corea del Sud: sale a 31 il numero dei morti. Si cercano persone in un tunnel

È salito a 31 morti, 14 dispersi e migliaia di evacuati in Corea del Sud il bilancio delle forti piogge che hanno colpito il Paese. Bilancio che potrebbe aggravarsi nelle prossime ore: i soccorritori infatti stanno conducendo una battaglia contro il tempo per cercare di portare in salvo diverse persone che sono rimaste intrappolate dentro le loro auto in un tunnel allagato. Lo riporta l'agenzia sudcoreana Yonhap, precisando che la maggior parte delle vittime è stata registrata nella provincia sudorientale di Gyeongsang Settentrionale, dove 16 persone sono morte perlopiù a causa di frane e crolli di abitazioni; la seconda provincia con più vittime è invece quella di Chungcheong Meridionale, dove sono stati registrati 4 morti.

La Corea del Sud è colpita da piogge torrenziali dal 9 luglio. Il ministero dell'Interno sudcoreano riferisce che le precipitazioni negli ultimi 7 giorni hanno costretto circa 7.540 persone a lasciare le proprie case. Migliaia di famiglie senza elettricità.

Difficili i collegamenti, almeno 140 strade sono state chiuse perché impraticabili. Impossibile muoversi anche in treno. A causa dei binari danneggiati o allagati, il servizio è stato momentaneamente sospeso.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, in viaggio all'estero, ha chiesto al primo ministro Han Duck-soo di mobilitare tutte le risorse disponibili per rispondere al disastro, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio di Yoon.

L'agenzia meteorologica della Corea del Sud ha comunicato che alcune zone del Paese saranno interessate da forti piogge anche nella giornata di oggi.