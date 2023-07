Circeo, archeologi al lavoro nella grotta dell'uomo di Neanderthal

Nella Grotta Guattari di San Felice Circeo (Latina) gli archeologi dell’Università di Roma Tor Vergata hanno ripreso l’attività da pochi giorni. Si tratta di uno dei più importanti siti al mondo per lo studio dell’uomo di Neanderthal. Sigillata da una frana circa 60.000 anni fa, la cavità sotterranea è stata scoperta per caso nel 1939. Oltre 100.000 anni fa l’imbocco era frequentato dai nostri lontani cugini, che vivevano nella zona in piccoli gruppi. Sono stati rinvenuti anche i resti di un focolare. Circa 65.000 anni fa invece la grotta era una tana di iene, che vi portavano le loro prede, uomini di Neanderthal compresi. A quell’epoca risalgono i resti umani rinvenuti all’interno. Su impulso della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Frosinone e Latina, si è tornati a fare ricerche nel 2019. L’attività in questo periodo si concentra in particolare nella cosiddetta sala del Laghetto, che viene ripulita. In un’altra zona vicino all’ingresso è riemersa una spiaggia fossile di 130.000 anni fa, un’epoca in cui il livello del mare era più alto. Le ultime scoperte sulle datazioni, condotte anche con studiosi di CNR, INGV e le università di Pisa e Roma “La Sapienza”, sono stati presentati anche al congresso internazionale INQUA a Roma, che ha coinvolto migliaia di esperti da tutto il mondo.