In uno straordinario fossile immortalato il combattimento tra un dinosauro e un mammifero

Un incredibile fossile ha conservato intatta l'immagine della lotta per la sopravvivenza avvenuta 125 milioni di anni fa tra un dinosauro e un mammifero. Il momento drammatico, con i due animali avvinghiati l'uno all'altro mentre il piccolo carnivoro affonda i denti nel dinosauro, è stato “cristallizzato” da un'eruzione vulcanica.

La scoperta, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, dimostrerebbe che i mammiferi potevano rappresentare una minaccia anche per i dinosauri adulti e porta a riconsiderare l'idea che questi ultimi non avessero da temere predatori. Il fossile, con la sua evidenza quasi fotografica, è una delle prime prove che punta in questa direzione.

Chi sono i protagonisti dello scontro

La preda è un esemplare di Psittacosaurus, un dinosauro erbivoro delle dimensioni di un grosso cane che viveva in Asia durante il Cretaceo inferiore, tra i 125 a 105 milioni di anni fa. L'aggressore è un animale simile a un tasso, chiamato Repenomamus robustus, più piccolo rispetto ad un dinosauro, ma tra i mammiferi più grandi vissuti durante il cretaceo.

"La coesistenza di questi due animali non è una novita'", spiega Jordan Mallon, uno degli autori dello studio: "Quello che è nuovo è il comportamento predatorio che il fossile documenta".

La lotta fermata per sempre da un'eruzione vulcanica

Il fossile è stato trovato nella provincia cinese del Liaoning nel 2012 e entrambi gli scheletri sono quasi completi. La loro completezza è dovuta al fatto che provengono da un'area conosciuta come le fosse fossilifere di Liujitun, che sono state soprannominate la “Pompei dei dinosauri della Cina”.

Il nome fa riferimento ai numerosi fossili di dinosauri, piccoli mammiferi, lucertole e anfibi presenti nell'area, animali sepolti improvvisamente in massa da frane di fango e detriti a seguito di una o più eruzioni vulcaniche.

Nei dettagli del fossile il combattimento attimo per attimo

Un attento esame del fossile mostra che il Psittacosaurus è disteso a terra, con gli arti posteriori ripiegati ai lati del corpo. Il Repenomamus si avvolge a destra e si poggia sulla sua preda, afferra la mandibola del dinosauro mentre gli morde alcune costole, e con la zampa posteriore si aggrappa a quella posteriore del dinosauro.

I ricercatori hanno escluso la possibilità che il mammifero stesse semplicemente addentando un dinosauro morto. Le ossa del dinosauro non presentano segni di denti, spiega lo studio, suggerendo che fosse preda di un attacco da vivo, ed è improbabile che i due animali si sarebbero avvinghiati in questo modo se il dinosauro fosse stato già morto. La posizione del Repenomamus sopra il Psittacosaurus suggerisce che fosse anche l'aggressore.