Gioia, abbracci e affetto dei familiari e della fidanzata per Patrick Zaki oggi finalmente libero

Abbracci di gioia e sorrisi. Le prime immagini di Patrick Zaki definitivamente libero. Dopo mesi di calvario giudiziario stamane il ricercatore dell'Università di Bologna è uscito dal carcere di Mansura, città dove è nato 32 anni fa. Ad attenderlo la famiglia e la stampa.

A breve potrebbe partire per l'Italia per ritrovare amici e colleghi e quanti lo hanno sostenuto in questi lunghi anni di detenzione. “Il mio desiderio è tornare subito dai miei colleghi all'Università di Bologna”. “Ringrazio loro e la diplomazia italiana per la mia liberazione", ha detto alla Rai subito fuori dal carcere.