I carabinieri riportano in Italia dagli Usa 266 reperti archeologici. Valgono milioni di euro

L'operazione è il risultato delle incessanti indagini svolte dai Carabinieri dell’Arte, in collaborazione con la Procura newyorkese.

I Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale riportano in Italia dagli Stati Uniti 266 reperti archeologici di pregevole valore, stimati svariate decine di milioni di euro sul mercato mondiale dei beni culturali.

Tra le opere recuperate figurano, in particolare, 70 lotti (145 pezzi) che facevano parte della procedura fallimentare a carico di un cittadino inglese.

Recuperati inoltre 65 manufatti, già in collezione al Menil Collection Museum di Houston, in restituzione spontanea da parte dell'ente proprietario al Ministero della Cultura, essendo stata accertata dai Carabinieri Tpc la provenienza da scavi clandestini in aree archeologiche del territorio italiano e l'esportazione illecita.

L'inestimabile patrimonio, risalente a un arco temporale che va dall'età Villanoviana (IX/VIII sec a.C.), alla civiltà etrusca (VII/IV sec. a.C.), alla Magna Grecia (V/III sec. a.C.) fino all'età romana imperiale (I-II sec d.C.), era giunto oltreoceano negli ultimi decenni del secolo scorso per essere smerciato da trafficanti internazionali senza scrupoli.

Nel dettaglio la provenienza illecita è stata inequivocabilmente dimostrata dalle attività investigative dei Carabinieri i quali, in collaborazione con la Procura di Manhattan, ne hanno ottenuto il sequestro e l’odierna restituzione al nostro paese.

La cerimonia di restituzione si è tenuta l'8 agosto a New York, nella sede della Procura, alla presenza del Procuratore Alvin L. Bragg, il Console Aggiunto d'Italia a New York, Cesare Bieller, il Comandante dei Carabinieri Tpc, Generale di Brigata Vincenzo Molinese, il Vice Procuratore del Dao di Manhattan, Colonnello Matthew Bogdanos, e lo Special Agent in Charge di Hsi, Ivan J. Arvelo.