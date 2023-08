Driver, Dempsey e l'eterno fascino della Rossa di Maranello

Adam Driver, protagonista del biopic "Ferrari", ha rivelato giovedì che non gli fu permesso di guidare nessuna delle auto da corsa presenti nel film sul fondatore della celebre casa automobilistica, Enzo Ferrari.

Mentre a Driver non fu consentito di salire su una Rossa, uno dei co-protagonisti, l'attore Patrick Dempsey, si mise al volante di repliche perfette delle iconiche Ferrari da corsa scoperte, che non offrivano alcuna protezione ai piloti: "E' stato abbastanza terrificante. Alla guida di un'auto moderna hai un roll-bar, ma su queste auto non c'era niente", ha detto Dempsey, aggiungendo che prendere parte a gare di Endurance era inebriante, obbligava a pensare solo al presente. "Questa è la sua bellezza, dà dipendenza, è ciò a cui è difficile rinunciare. È una calma euforia. È così che dovremmo vivere", ha detto l'attore, che nel film interpreta il pilota Piero Taruffi.