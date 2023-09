"Assassinio a Venezia" dal libro al maxi schermo sotto la firma di Kenneth Branagh

"Assassinio a Venezia" è un thriller basato sul romanzo di Agatha Christie “Poirot e la strage degli innocenti”, anche se la storia che il pubblico vedrà sullo schermo è leggermente diversa da quella del libro.

Diretto e interpretato da Kenneth Branagh nel ruolo del famoso detective Hercule Poirot, il film è scritto da Michael Green e prodotto da Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott e Simon Kinberg.

Gli attori che danno vita ai personaggi sono: Kyle Allen, Kenneth Branagh, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh.

Ambientato nella Venezia del secondo dopoguerra, alla vigilia di Ognissanti, “Assassinio a Venezia” racconta un terrificante mistero che vede il ritorno di Hercule Poirot ormai in pensione e in esilio volontario nell' affascinante città lagunare. La trama gira intorno al fatto che, quando l'investigatore partecipa con riluttanza a una seduta spiritica in un palazzo decadente e spettrale, uno degli ospiti viene assassinato. Parte così il racconto di un mondo sinistro di ombre e segreti.