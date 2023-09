Aveva consegnato tele vuote al museo per una esposizione, artista danese deve restituire 67.000 euro

Avrebbe dovuto esporre l'equivalente di oltre 70.000 euro in banconote, tutte incollate su due tele, ma alla fine ha consegnato cornici vuote, trattenendo la somma, cambiando il senso dell’opera e ribattezzandola, ironicamente, “Prendi i soldi e scappa”.

Lunedì, un tribunale di Copenhagen ha ordinato a Jens Hanning di restituire il denaro, trattenendone una parte per le spese.

Nel 2021, il museo "Kunsten" di Aalborg aveva prestato all’artista danese quasi 500.000 corone (circa 72.000 euro) perché incorporasse le banconote in due tele, restaurando una vecchia opera di Jaaning che rappresentava un anno di stipendio in Danimarca e Austria, in banconote danesi e in euro.

Ma quando il personale del museo ha aperto le casse consegnate dall’artista ha scoperto che le cornici erano vuote (erano rimasti attaccati solo i frammenti di colla usati per appiccicare le banconote) e che l’artista aveva cambiato il senso dell'opera.

Da riflessione sul salario danese le tele sono diventate una provocazione sulle inadeguate condizioni di remunerazione dell’artista rispetto al museo committente, come spiegò all’epoca Jaaning in una intervista radiofonica all’emittente pubblica danese.

Il direttore del museo, Lasse Andersson decise di esporre comunque le due tele come parte della sua mostra sul lavoro al giorno d’oggi perché, dissee, sono ironiche e ci fanno riflettere sul modo in cui valutiamo il lavoro: “Sono d'accordo che Jens abbia assolutamente ragione nel dire che è stata creata un'opera a sé stante, ma non è questo l’accordo che avevamo”.

Tuttavia, assicurò che il museo avrebbe intrapreso un'azione legale se Haaning non avesse restituito il denaro alla chiusura della mostra. Per il suo lavoro, Haaning aveva ricevuto 10.000 corone (1.340 euro), oltre a un bonus per l'esposizione, riferisce AFP.

Dopo la sentenza, l’artista danese ha dichiarato a dr.dk che non intende portare avanti la causa: "È stato un bene per il mio lavoro, ma mi mette anche in una situazione ingestibile in cui non so davvero cosa fare".

Intervistato da TV2 Nord, Haaning ha comunque voluto precisare che il museo ha ottenuto "molto, molto di più" del denaro investito, grazie soprattutto alla copertura mediatica del caso.