Dolomiti a pezzi, crolla anche la Grotta della neve

La “grotta della neve”, una delle maggiori attrazioni turistiche dell’Alta Val Badia, visitata ogni anno da migliaia di escursionisti, una lunga e larga cavità composta da ondulate masse di ghiaccio, è collassata per via delle alte temperature registrate nella stagione estiva e il conseguente, inarrestabile, scioglimento delle pareti ghiacciate, un fenomeno che ha causato altri crolli sulle Dolomiti. La grotta si trovava sopra il famoso Santuario di Santa Croce (2.045 metri s.l.m.) sulle imponenti pareti di roccia del Gruppo del Sasso della Croce (Sas dla Crusc, in lingua ladina). Da una delle sue vette, il Sasso delle Dieci (3.026 metri s.l.m.) un ruscello che scende verso la valle ha scavato negli anni una grotta naturale fatta di ghiaccio, la cosiddetta “grotta della neve”. Il suo nome si deve a un fenomeno atmosferico, noto come “effetto camino inverso”: l’aria calda estiva viene risucchiata nella parte alta della caverna, sciogliendola dall’interno e creando questa suggestiva cavità che lambisce la parete rocciosa, di cui oggi non sono rimasti che spuntoni e blocchi di ghiaccio sovrapposti, circondati dai detriti.