I vincitori dell'Astronomy Photographer of the Year hanno fatto una sorprendente scoperta

I vincitori dell'Astronomy Photographer of the Year 15, l'affascinante concorso di fotografia astronomica del Royal Observatory Greenwich , sono Marcel Drechsler, Xavier Strottner e Yann Sainty per uno scatto intitolato, non a caso, “Andromeda, Unexpected” perché, accanto alla Galassia di Andromeda (M31), immortala una sorprendente scoperta: un enorme arco di plasma che ora è all'attenzione della comunità scientifica internazionale. Potrebbe trattarsi, infatti, della più grande struttura di questo tipo più vicina a noi nell'Universo.

Andromeda è la galassia a spirale più vicina alla Via Lattea ed è, senza dubbio, uno degli oggetti dello spazio profondo più fotografati di sempre. Per questo, la scoperta di una struttura così grande nelle immediate sue vicinanze è ancora più sorprendente. L'arco ha un'estensione di circa 1,5 x 0,45 gradi, dista solo 1,2 gradi dal centro di M31 e si trova a sud-est del corpo principale della galassia.

Della foto, scattata vicino a Nancy in Francia, László Francsics, giudice del concorso, ha detto: "Questa astrofoto è tanto spettacolare quanto preziosa. Non solo presenta Andromeda in modo nuovo, ma porta anche la qualità dell'astrofotografia a un livello superiore".

La foto sarà esposta al National Maritime Museum da sabato 16 settembre 2023, insieme agli scatti vincitori nelle altre categorie del concorso.

Tra le immagini premiate anche quella dell'astrofotografo vicentino Marco Lorenzi, “Jupiter Close to Opposition”, seconda classificata nella categoria “Pianeti, Comete e Asteroidi”.