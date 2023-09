L'emozione del primo giorno, da Antonella Clerici a nonna Mara

La prima campanella è già suonata per molti studenti dopo la lunga pausa estiva, la ripresa scolastica sarà scaglionata, da nord a sud del nostro Paese per l’intera settimana. Il primo giorno di scuola dopo le vacanze è una tappa importante che viene immortalata sui social da genitori vip e non.

I Ferragnez si sono presentati puntuali all’appuntamento con la prima elementare di Leone e il primo anno di nido-materna per Vittoria che a soli due anni comincia l’iter scolastico con grande entusiasmo.

Antonella Clerici ha postato una foto della figlia Maelle alle prese con il primo giorno del liceo classico.

La “zia di Rai 1” Mara Venier ha immortalato l’ingresso in aula del nipotino.