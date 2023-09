Aziz Esmer, artista siriano, disegna su un edificio crollato per esprimere solidarietà al Marocco

Aziz Esmer è un artista siriano già noto per aver rappresentato eventi importanti accaduti nel mondo sulle mura degli edifici in rovina. Il writer questa volta ha rivolto la propria attenzione al terremoto in Marocco e, sul muro di un edificio crollato, ha dipinto un graffito per esprimere solidarietà a coloro che hanno perso la vita a causa del sisma che si è scatenato il 10 settembre.

Nel 2021 Aziz Esmer aveva realizzato un murales raffigurante la moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme per esprimere solidarietà ai palestinesi dopo il raid della polizia israeliana sulla spianata delle Moschee nella Città Santa. Nel 2020 anche un tributo a Diego Armando Maradona, dopo la sua scomparsa.