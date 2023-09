Il terremoto a Tredozio, il municipio è inagibile, crepe nelle case e scuole chiuse. Le foto

Situazione critica a Tredozio, comune in provincia di Forlì-Cesena a meno di 20 chilometri dall'epicentro del sisma di 4.9 nel Mugello e, a sua volta, epicentro di scosse di assestamento, la maggiore di magnitudo 3.0.

Il Comune di Tredozio ha segnalato che molte strutture sono danneggiate e che, in via precauzionale, si sta evacuando una porzione di una casa di riposo per anziani.

Il municipio è inagibile. Sulla struttura sono presenti crepe e soltanto dopo i sopralluoghi tecnici - ancora in corso - si deciderà l'eventuale riapertura. Al Palasport sono state allestite cento brandine per chi vuole passare la giornata e la notte fuori casa, in via precauzionale. Si sta attivando anche una cucina che sarà a disposizione per ogni necessità.

"La situazione è emergenziale: non siamo riusciti ancora a verificare tutti gli immobili, sia pubblici che privati, che hanno ricevuto dei danni i quali purtroppo sono molto numerosi", dichiara la sindaca di Tredozio, Simona Vietina. "Abbiamo reso inagibile il palazzo comunale e anche porzione della casa di riposo con il trasferimento di alcuni anziani dalla struttura più vecchia verso la struttura nuova".

Al momento, conferma la prima cittadina, "le persone sono tutte fuori casa" e le verifiche alle scuole, che oggi sono chiuse, "non hanno ancora dato esito". Il terremoto, aggiunge Vietina, "è stato veramente impressionante: tutte le vetrine si sono aperte, sono caduti bicchieri, vasi. Anche casa mia è piena di vetri". Non si segnalano feriti.

Restando in provincia di Forlì-Cesena, a Portico e San Benedetto due palazzine sono state evacuate, altre tre a Rocca San Casciano. Oggi sono chiusi gli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, di Brisighella e Riolo Terme (nel Ravennate) e di Tredozio, Modigliana, Portico e San Benedetto, Dovadola, Rocca San Casciano, Castrocaro Terme e Terra del Sole (nella provincia di Forlì Cesena).

Le verifiche proseguiranno tutto il giorno, assicura Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile. Costante il contatto coi sindaci anche del presidente Bonaccini.