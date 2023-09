Le drammatiche immagini dopo lo schianto dell'aereo delle Frecce Tricolori

"Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutta l'Aeronautica Militare, sgomento e attonito per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi sull'aeroporto di Torino Caselle, si stringe alla famiglia della bambina rimasta vittima dell'incidente aereo occorso a un velivolo delle Frecce Tricolori". In una nota l'Aeronautica militare esprime il cordoglio per la tragedia che oggi è costata la vita a una bimba di 5 anni. "Attendiamo con speranza e fiducia aggiornamenti sulle condizioni del secondo bambino e dei genitori - prosegue la nota - la formazione era appena decollata per dirigersi su Vercelli, dove avrebbe dovuto eseguire una esibizione aerea, quando per motivi ancora da accertare il velivolo Pony 4 pilotato dal Maggiore Oscar Del Do' ha perso quota ed è precipitato al suolo. Il pilota, immediatamente prima dell'impatto, è riuscito a eseguire la manovra di eiezione". "Non è possibile al momento confermare le cause dell'incidente", scrive l'Aeronautica, che poi spiega: "Una delle ipotesi al vaglio, vista la dinamica dell'evento, è quella di un impatto del velivolo con un volatile (in gergo tecnico Bird strike) durante le primissime fasi del decollo. L'incendio sviluppatosi a seguito dell'impatto del velivolo al suolo ha purtroppo coinvolto un'autovettura in transito sulla perimetrale dell'aeroporto con quattro persone a bordo, causando il decesso di una bimba e il ferimento degli altri tre occupanti del mezzo", conclude.