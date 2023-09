Usa. Quattordicenne muore dopo aver mangiato "la patatina più piccante del mondo"

Un ragazzo di quattordici anni è morto dopo aver ingerito una patatina piccante anzi, la più piccante del mondo, protagonista di una sfida che gira ormai da anni sui social media e che è diventata molto popolare su TikTok: la One Chip Challenge.

A raccontare la storia all'emittente NBC10 di Boston è stata la madre di Harris, giovane atleta e studente modello di un liceo in Massachusetts. Lois Wolobah vuole che tutti conoscano i rischi legati alla sfida con la speziatissima tortilla chip per evitare che tragedie come quella del figlio si ripetano in futuro.

Venerdì la madre del ragazzo è stata chiamata dall'infermeria della scuola: il figlio lamentava forti dolori allo stomaco dopo aver mangiato una patatina piccante che gli era stata data da un compagno.

Tornato a casa Harris si è sentito meglio ma intorno alle 4 e 30 del pomeriggio, poco prima di andare ad allenarsi con la squadra di basket del liceo, ha perso i sensi ed è stato portato all'ospedale più vicino. Ma ormai non c'era più nulla da fare.

Non è la prima volta che la sfida con la patatina super piccante ha creato problemi nelle scuole americane. Nel settembre scorso diversi distretti scolastici degli Stati Uniti l'hanno vietata dopo che alcuni studenti sono finiti all'ospedale. Stessa storia a ottobre in un distretto scolastico della Louisiana che ha messo al bando in tutte le scuole le patatine piccanti dopo che si erano verificati una serie di malori tra gli studenti. In Georgia i medici erano intervenuti in un campus scolastico per un caso grave. Casi simili si sono verificati l'anno scorso anche in alcune scuole della California.

La causa della morte di Harris non è stata ancora confermata e i funzionari non hanno fornito ulteriori informazioni sulle circostanze della morte. Il corpo del ragazzo verrà sottoposto a autopsia. Se fosse confermata una connessione con il consumo della patatina piccante sarebbe il primo caso di decesso legato a questa sfida su TikTok.

Cos'è la One Chip Challenge

La sfida, lanciata già nel 2016 da Paqui, il produttore della tortilla chip condita con due dei peperoncini più piccanti del mondo tra cui il Carolina Reaper e lo Scorpion, consiste nel filmarsi mentre si mangia la patatina e si cerca di resistere il più a lungo possibile senza bere o ingerire altro per stemperare l'effetto e poi postare il video sui social media con l'hashtag #OneChipChallenge.

In rete circolano numerose avvertenze per maneggiare la patatina (confezionata in porzione singola) come quello di utilizzare dei guanti e gettarli immediatamente dopo l'uso per evitare l'irritazione agli occhi o quello di bere immediatamente acqua o latte dopo averla consumata. Precauzioni che fanno intuire i rischi connessi alla sfida.

Anche sul sito del produttore campeggia in evidenza una tabella di “warning” che sconsiglia di avventurarsi nella sfida in caso di sensibilità ai cibi piccanti o allergie e suggerisce di tenerla fuori dalla portata di bambini: "Dopo aver toccato la patatina, lavarsi le mani con sapone e non toccarsi gli occhi o altre aree sensibili. Rivolgersi a un medico in caso di difficoltà respiratorie, svenimenti o nausea prolungata".

L'anno scorso, un rappresentante di Paqui ha dichiarato alla trasmissione TODAY che l'azienda prende "la sicurezza molto seriamente e ha lavorato duramente per garantire che i nostri prodotti siano etichettati in modo corretto e chiaro con informazioni sugli allergeni e sulla sicurezza", e aveva aggiunto: "È nostra intenzione che i consumatori affrontino questa sfida con la piena comprensione di ciò che è e se è appropriato per loro".

Cosa rende così piccante la patatina?

La piccantezza deriva dalle spezie utilizzate sia come ingredienti che per la copertura, tra questi alcuni dei peperoncini più pungenti in commercio come il Carolina Reaper e il Trinidad Scorpion. Il Carolina Reaper è considerato il peperoncino più infuocato del mondo e supera il punteggio di 1.500.000 nella Scala di Scoville che misura la piccantezza dei peperoncini e di altre sostanze.