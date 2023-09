Venezia80, cerimonia di chiusura. Colori e tessuti dell'ultima sfilata

Per la cerimonia di chiusura e premiazione di questa edizione del festival che ha visto l' assenza di attori e attrici hollywoodiani in sciopero, sul tappeto rosso non è mancato il consueto glamour e, sotto i riflettori, anche un notevole trio di attrici italiane.

La madrina della Mostra, Caterina Murino, al rosso acceso scelto per la cerimonia di apertura, per l'ultima serata preferisce un lungo abito blu Cina, sempre firmato Giorgio Armani Privé.

Micaela Ramazzotti, vincitrice del premio Premio degli spettatori - Armani Beauty per il suo “Felicità”, suo esordio alla regia e presentato a Orizzonti Extra, sceglie un abito bianco di Stella McCartney, mentre il nero è il colore scelto da Claudia Gerini che indossa un lungo abito senza spalle firmato da Giorgio Armani.