La sfilata da sogno di Giorgio Armani all'Arsenale. La madrina è Sophia Loren

Jessica Chastain, Caterina Murino e Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores e Luca Guadagnino, Louis Garrel e Luca Argentero e poi Claudia Gerini, Margherita Buy, Eva Riccobono, Raoul Bova alla corte di Re Giorgio Armani per la sua One Night Only, il fashion show all'Arsenale di Venezia uno degli eventi più attesi di questa 80esima edizione della Mostra del Cinema. Con una madrina d'eccezione, Sophia Loren: "Una serata meravigliosa, una sfilata magica di Giorgio Armani, un amico di sempre''.

Oltre all'abbraccio della grande diva italiana, una platea di 700 ospiti internazionali ha tributato una standing ovation e un lunghissimo applauso allo stilista quando si è presentato in passerella per salutare il pubblico.

Presente anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha consegnato a Giorgio Armani il Leone d'Oro di vetro di Murano.

Nella suggestiva cornice delle Tese delle Nappe, è stata presentata una selezione di look di Haute Couture che comprende anche abiti ispirati alla città e al cinema. Una sfilata, omaggio a Venezia, che replica un format che ha portato l'universo Armani nelle più importanti città del mondo e che ha toccato fino a oggi Londra, Tokyo, Pechino, Roma, New York,Parigi, Dubai, St Moritz.

Il legame di Giorgio Armani con il festival cinematografico di Venezia è di lunga data, nasce nel 1990, anno della presentazione in anteprima mondiale del film-documentario Made in Milan diretto da Martin Scorsese. In quell'occasione lo stilista ospitò una grande festa, in onore del regista, presso Ca' Leone alla Giudecca. Negli anni, inoltre, Giorgio Armani ha costantemente lavorato con gli attori e i registi presenti aVenezia, vestendoli per il red carpet.

One Night Only Venezia 2023 è stata progettata in modo da minimizzare il suo impatto ambientale. Tutte le emissioni di gas serra residuali legate all'evento saranno compensate tramite il sostegno a progetti ambientali nella laguna di Venezia - gestiti da Sea the Change e Blue Valley - con lo scopo di preservarne l'equilibrio ecologico, per favorire il ripristino dell'ecosistema e della biodiversità associata.

Il Gruppo ha inoltre deciso di supportare con una donazione l'organizzazione no profit "We are here Venice" per la ricerca volta a proteggere la laguna e a migliorare la comprensione del valore per la società di questo ambiente unico al mondo.

In aggiunta, il Gruppo Armani destinerà una donazione a Venetian Heritage, la Fondazione Onlus che sostiene e finanzia iniziative per la promozione e la salvaguardia del patrimonio artistico veneziano nel mondo. Il contributo sarà destinato al restauro conservativo di una selezione di opere appartenenti alla collezione della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro e alla valorizzazione della collezione stessa.