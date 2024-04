La Luna e gli anelli di fumo dell'Etna, la doppia magia nella foto astronomica premiata dalla Nasa

L'immagine astronomica del giorno scelta dalla Nasa è uno scatto di Dario Giannobile, astrofotografo italiano che unisce la passione per il cielo a quella per la Sicilia e la sua ‘muntagna’.

La foto è stata scattata circa due settimane fa da Gangi, nei giorni in cui il vulcano ha dato spettacolo meritando l'appellativo “Signora degli Anelli” producendo affascinanti cerchi di fumo.

Gli “anelli di vortice vulcanico” sono fatti di vapore e sono generati da piccole esplosioni di bolle di gas all'interno di un condotto stretto sopra una camera magmatica.

Le pareti del vulcano rallentano leggermente gli sbuffi di fumo facendo muovere più velocemente il gas interno. Lo sbuffo di gas e cenere vulcanica emesso si avvolge in un anello, una struttura geometrica familiare che può essere sorprendentemente stabile mentre sale, spiega il sito della Nasa.

Il fenomeno non è comune, ma nemmeno rarissimo ed è studiato dalla fine del XIX secolo. Fu il fisico Sir William Thomson a dare agli anelli il nome di “volcanic vortex rings”.

Nel suggestivo scatto di Giannobile sono visibili più anelli di fumo vulcanico che si stagliano sullo sfondo della luce rossa del Sole all'alba, con la falce di Luna che sovrasta la scena.

La foto fa parte di una serie pubblicata sulla sua pagina Instagram in cui l'astrofotografo siciliano coglie anche il momento in cui uno degli anelli sembra “centrare” il sottile falcetto di Luna al 3.7 per cento.