Paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza Ad Avezzano, in via Gobetti. Un contatore del gas, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Un forte boato quindi le fiamme. Inizialmente si era pensato all'esplosione di una bombola, Sul posto vigili del fuoco, le forze dell'ordine e un'ambulanza. La palazzina è stata fatta sgomberare per sicurezza. Accertamenti sono in corso