A Pescara i bikers per Ail

Per sensibilizzazione alle donazioni è stata organizzata dall’Associazione Vanessa “Un ponte per la Vita e la solidarietà” in collaborazione con il Comune di Monfalcone e l’Associazione Italiana Leucemie Linfomi e Mieloma (AIL) la 2a staffetta motociclistica “Bikers…viaggio della speranza” Monfalcone/ Gallipoli. Protagonisti della staffetta oltre a bikers della Vanessa APS, anche i bikers del gruppo Punishers Law Enforcement Motorcycle Club Italy (gruppo nel quale la maggior parte sono appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate in servizio e in quiescenza) e il Moto Club Polizia di Stato. Pescara ha ospitato una tappa del tour, arrivato in Piazza Salotto per visitare successivamente il entro onco-ematologico del Santo Spirito.