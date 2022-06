Abruzzo nella morsa dell'afa

L’anticiclone nordafricano continua a stazionare su tutta l’area del mediterraneo, portando sì una maggiore stabilità atmosferica, ma anche un cospicuo quantitativo di polvere sahariana in sospensione. Questa continuerà a portare cielo prevalentemente opaco anche sull’Abruzzo, dove però stavolta assisteremo anche al passaggio di nubi sparse che si estenderanno da ovest verso est. Queste non è escluso possano portare qualche breve e isolato piovasco, più probabile lungo la dorsale appenninica. Dopo il picco di calore di ieri le temperature massime si manterranno prevalentemente stabili, con valori diffusamente al di sopra dei 30 gradi e picchi intorno ai 38 gradi sulla Val Pescara e sulla piana di Sulmona. Le minime invece registreranno ulteriori lievi aumenti, specie lungo la fascia collinare adriatica.I venti saranno ancora prevalentemente deboli con isolati e temporanei rinforzi fino a moderati. Soffieranno da ovest nell’entroterra e da sud-est lungo la costa dove avremo ancora mare poco mosso o calmo.Pure per domani ci aspettiamo cielo pallido con però un minor transito di nubi, ancora perlopiù stratificate. Sulle aree montane durante le ore centrali della giornata potremo avere qualche accumulo nuvoloso più consistente, ma senza fenomeni di rilievo associati. Le temperature risulteranno stabili o in lieve calo.