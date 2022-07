Afa e temperature elevate su l'Abruzzo

Seppur leggermente indebolito il campo di alta pressione continua a stazionare sulla nostra penisola, interessando con i suoi influssi soprattutto il centro-sud. In Abruzzo nel corso della giornata assisteremo ancora al passaggio di qualche nube sparsa, perlopiù alta e stratificata, che non sarà in grado di portare precipitazioni degne di nota, neppure lungo la dorsale appenninica, dove durante le ore centrali saranno più estese e consistenti. Stavolta, mentre le temperature minime risulteranno prevalentemente stazionarie, con valori perlopiù compresi tra i 18 e i 26 gradi, le massime registreranno diffusi ma lievissimi cali. Rimarranno al di sopra dei 30 gradi ma con picchi meno alti. I venti saranno ancora deboli con isolati rinforzi nelle aree interne. Continueranno a soffiare da ovest sul versante occidentale dell’Appennino e da sud-est su quello orientale. Il mare si manterrà calmo o poco mosso. L’andamento meteorologico si manterrà tutto sommato stabile per tutto il fine settimana. Anche sabato assisteremo al transito di velature sparse che si addenseranno lungo la dorsale appenninica, dove non è escluso possano portare qualche isolato piovasco.Stessa cosa per domenica, avremo ancora cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi perlopiù alte e stratificate che in generale non porteranno fenomeni di rilievo associati. Le temperature si manterranno tutto sommato stabili.