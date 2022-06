Agente penitenziario arrestato

Un agente penitenziario è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver introdotto in carcere, a Pescara, droga e telefonini, d'accordo con una famiglia di etnia rom. cinquantaseienne, originario della provincia di Chieti, l'uomo è ora ristretto a Lanciano. Nel 2021 è stato anche candidato per il consiglio comunale a Sulmona. Operativo nel carcere di Bologna, nel 2018 il poliziotto venne assegnato, in Abruzzo, all'istituto ad alta sicurezza di Sulmona. Nel 2021 è stato anche candidato consigliere nel capoluogo della valle Peligna. A primavera di quest'anno l'agente era stato assegnato al carcere San Donato di Pescara. Ad arrestarlo la polizia della questura di Pescara.