Arresti a Bussi: lunedì la convalida

E' fissato per lunedì l'interrogatorio di convalida per 3 giovani sulmonesi fermati dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una vasta operazione antidroga che ha portato all'arresto di 4 persone. I 3, fermati al termine di un rocambolesco inseguimento a Bussi, avrebbero tentato di pagare con banconote false un borsone contente 16 kg di hascisc e poi avrebbero minacciato il corriere della droga con una pistola, risultata scacciacani: per Mattia Buccilli, Lorenzo Pacifico e Fabio Di Iorio ed anche per il laziale Angelo Nalci di Ferentino, il corriere della droga, sono scattate una serie di accuse che vanno dal traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, alla rapina e alla falsità materiale.