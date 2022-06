Stasera gara 3

Stasera alle 20.30 al Palaflaminio di Rimini gara3 della finale playoff per la promozione in A2 tra i romagnoli, in vantaggio 2 a 0 nella serie, e il Roseto. Servirà un'impresa alla Liofilchem per continuare il cammino con eventuale gara 4 prevista per domenica sempre a Rimini e gara 5 al Palamaggetti per mercoledì prossimo. In casa, i biancazzurri di Quaglia si sono inchinati ai forti avversari per due volte, la seconda martedì scorso al termine di un match tra alti e bassi, partito male recuperato a metà gara e perso nel finale.Stasera obiettivo riscattarsi in trasferta per Amoroso e soci.