Bimba azzannata al volto da un pitbull

Una bimba di due anni mezzo e' stata azzannata da un cane di grossa taglia, sul lungomare di Pescara.Il cane, un pitbull, era con la padrona e sembra fosse al guinzaglio. La piccola stava uscendo da uno stabilimento balneare con la mamma. Ha riportato ferite profonde al naso e alle labbra, fortunatamente non è in pericolo di vita.Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha ascoltato i testimoni per ricostruire l'accaduto. E' intervenuto anche il servizio veterinario della Asl, per tutti

gli accertamenti del caso.