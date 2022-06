Caldo: tregua minima

Oggi il campo di alta pressione registrerà un lieve cedimento che porterà alla formazione di una maggiore copertura nuvolosa. In Abruzzo avremo nubi sparse localizzate soprattutto nelle aree interne dove potranno portare temporanei piovaschi che potranno avere luogo, in maniera intermittente, sia al mattino che al pomeriggio. In serata si andranno ad esaurire. Le temperature non registreranno variazioni di rilievo per quanto riguarda le minime, ancora diffusamente comprese tra i 18 e i 22 gradi, mentre le massime subiranno lievi cali, riportandosi tendenzialmente al di sotto dei 35 gradi. Il peggioramento riguarderà anche i venti, perlopiù moderati con rinforzi lungo la dorsale appenninica. Soffieranno ovunque dai quadranti meridionali e malgrado l’aumento di intensità avremo ancora mare poco mosso. Domenica avremo un nuovo rinforzo dell’alta pressione che porterà cielo in prevalenza sereno e nuovi rialzi termici