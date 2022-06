Contagi sempre in rialzo, altri 1.345 nuovi casi

Coronavirus, sabato 25 giugno. Oggi in Abruzzo 1345 nuovi positivi, eseguiti 1876 tamponi molecolari e 5037 test antigenici, 1 deceduto (una 79enne della provincia di Chieti), 397663 guariti (+268), 22388 attualmente positivi (+1075) di cui 112 ricoverati in area medica (+1) e 4 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (375), Chieti (314), Pescara (265), Teramo (311), fuori regione (26), in accertamento.