Covid, sale ancora il tasso di positività. Tre i decessi

Continuano a diffondersi le varianti Omicron 4 e 5. L'ultimo bollettino regionale conferma in pieno questo trend.

Innanzitutto, aumenta di un punto percentuale e mezzo, il tasso di positività, cioè il rapporto tra i test risultati positivi e quelli eseguiti, che ha raggiunto il 28,8%. Nelle ultime 24 ore, infatti, i primi sono stati 2.384 su un totale di 8.283 tamponi effettuati.

Salgono anche i ricoveri, in terapia intensiva, dove si registra un paziente in più (5 in totale), come nei reparti ordinari, dove risultano occupati 4 letti in più (125 complessivamente). Purtroppo è in crescita anche il bilancio delle vittime, che deve registrare il decesso di tre donne, di età compresa tra i 66 e i 94 anni.