Denunciati gli aggressori

Sono stati identificati 2 dei 3 aggressori che, la notte tra sabato e domenica a Vasto, hanno ferito un 36enne e un 30enne per futili motivi. I due sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso tra loro.

Grazie all’analisi delle immagini di alcune telecamere di sorveglianza e alle informazioni fornite da diversi testimoni, i militari, coordinati dal pubblico ministero Vincenzo Chirico, sono riusciti a individuare due giovani di Vasto, di 25 e 22 anni, entrambi gravati da pregiudizi di polizia.

Nel corso di perquisizioni domiciliari sono state recuperate una pistola da “soft air” priva del tappo rosso e 2 armi da punta e taglio.