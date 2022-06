Detenuto schiaffeggia un operatore sanitario

Nel carcere di Castrogno, a Teramo, un detenuto avrebbe preso a schiaffi un operatore socio sanitario per ragioni inerenti alle modalità di somministrazione di una terapia psichiatrica. A denunciarlo i sindacati di polizia penitenziaria territoriali. Dal 31 maggio sono venuti meno nelle carceri italiane circa 500 operatori socio sanitari che durante l'emergenza pandemica hanno permesso di far fronte alle necessità emerse nel Sistema sanitario nazionale e carcerario. Gli oss mancanti negli istituti di pena sono ritenuti essenziali nell'attuale fase post-emergenziale da Coronavirus. Nel carcere teramano, per ogni turno di servizio, operano solo 2 infermieri ed un medico chiamati a gestire oltre 400 detenuti, hanno spiegato le rappresentanze sindacali. Per questo le organizzazioni da tempo chiedono il necessario

supporto socio -sanitario negli istituti di pena.