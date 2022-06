Difensori a peso d'oro

Difensori, razza pregiata. Pagati ormai a peso d'oro, quasi più degli attaccanti e non è uno scherzo. Trenta anni fa sarebbe stato improponibile paragonare il prezzo di uno stopper (si chiamavano così una volta) a quello di un bomber di razza. De Ligt invece costa 120 milioni di euro (cifra della clausola rescissoria unilaterale), Skriniar 80, Bremer 50 e 40 lo scafato Koulibaly (a 31 anni è in scadenza. Fino alla scorsa estate Adl avrebbe preteso quasi il doppio o il triplo nel 2020).

Anche fuori dallo Stivale i prezzi dei difensori sono schizzati alle stelle. Se chiamate Monchi, Ds del Siviglia, per chiedere la valutazione di Jules Koundè vi sentirete sparare cifre blu. Per il transalpino (che piace moltissimo al Barcellona di Xavi) la base d'asta è vicina agli 80 milioni. E che dire di Botman, passato al Newcastle per 37 milioni più 3 di bonus (Milan beffato).

Tutto ruota intorno all'olandese volante bianconero, uno che piace da matti (giustamente) a mezza Europa. Il Chelsea è stato il primo a bussare alla porta di Enzo Raiola e l'avvocata Pimenta (agenti del centrale bianconero) prima di sondare l'umore della dirigenza piemontese. Ma l'asta è aperta anche al Manchester United guidato da Erik Ten Hag, mentore di De Ligt ai tempi dell'Ajax. Gli affidò la fascia di capitano dei lancieri a soli 19 anni: può accadere se sei un predestinato. La Juve non vorrebbe perdere un campione in terza linea, soprattutto dopo l'addio di Chiellini, ma nella vita tutto ha un prezzo, soprattutto nel calcio, mondo popolato da mercenari di origine controllata.

Agnelli, Arrivabene e Cherubini hanno offerto un rinnovo importante al ciclopico biondo, abbassando di poco l'ingaggio ma offrendogli una clausola di uscita meno costosa degli attuali 120. De Ligt non ha fatto salti di goia e sta valutando il da farsi col suo entourage. L'addio all'olandese costringerebbe la Juve a sondare un altro difensore: tra questi ci sono di sicuro Koulibaly e Kounde'.

Su Bremer è piombata da tempo l'Inter che potrà trattare col Toro solo dopo la cessione di Skriniar al Psg. Intanto si è assicurata il si' del brasiliano che ha già rifiutato le offerte del Milan.