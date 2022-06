Domenica all'insegna del sole

Il bel tempo prosegue incessante. Anche per questa domenica avremo cielo terso su tutto il territorio regionale, praticamente per tutto l’arco delle 24 ore. Si potrà formare qualche isolata nube a ridosso dei rilievi principali, ma senza riuscire a portare precipitazioni. Le temperature ci stanno dando un po’ di respiro, con le minime tornate perlopiù al di sotto dei 20 gradi e le massime tendenzialmente comprese tra i 26 e i 30 gradi. Tutto tranquillo anche per quanto riguarda i venti che saranno prevalentemente deboli, con brevi e locali rinforzi fino a moderati durante le ore centrali della giornata. Nel corso delle ore assumeranno direzione variabile e il mare si manterrà poco mosso lungo tutto il litorale. Ben poche variazioni sono attese per la nuova settimana. Avremo ancora bel tempo, cielo limpido, qualche sporadica nube passeggera sulle cime appenniniche, senza piogge. A partire da lunedì però le temperature torneranno ad aumentare sempre più.