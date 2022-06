Domenica soleggiata in Abruzzo

Questa domenica trascorrerà all’insegna del bel tempo, con cielo in prevalenza sereno e il passaggio di qualche nube alta e stratificata che comunque non porterà fenomeni di rilievo associati. Da oggi le temperature torneranno a registrare decisi rialzi, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi. Infatti durante le ore più calde della giornata i termometri torneranno a registrare temperature perlopiù intorno ai 35 gradi. Anche i venti si andranno a calmare, saranno da deboli a moderati ovunque e soffieranno ancora dai quadranti meridionali. Pure il mare si manterrà poco mosso. Anche la nuova settimana inizierà accompagnata da tempo stabile e soleggiato, con la possibile formazione di qualche isolata nube a ridosso dei rilievi principali, ma ancora senza precipitazioni. Le temperature non arresteranno la loro crescita.