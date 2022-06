L'operazione "estate sicura" nel teramano. Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato 6 persone e decurtato 43 punti alle patenti di guida. 'Codice rosso' attivato per 2 uomini, accusati di violenza nei confronti delle rispettive compagne. Ad Isola del Gran Sasso scoperta una truffa informatica: in tre si erano fatti versare oltre 700 euro per prodotti da vendere online e mai consegnati. Infine, segnalati alla prefettura di Teramo 2 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale