I numeri del Covid

Sono 898 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime ore, emersi dall’analisi di 1.281 tamponi molecolari e 3.876 test antigenici.

Un deceduto, residente fuori regione, mentre sono altri 383 i guariti, che portano il totale a 394.325 dall’inizio dell’emergenza.

Gli attualmente positivi sono 18.147 (+513) di cui 111 ricoverati in area medica (-5) e 2 in terapia intensiva (invariato).

Dei nuovi positivi 271 sono residenti in provincia di Chieti, 256 in quella di Pescara, 202 in quella dell’Aquila, 192 in quella di Teramo, 17 fuori regione.

Eseguiti 1281 tamponi molecolari e 3876 test antigenici.

Rispetto a ieri si registrano 383 guariti in più, 513 attualmente positivi in più di cui 111 ricoverati in area medica (-5 rispetto a ieri) e due in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri).