Il grande jazz torna sul palco dell'Estate Musicale Frentana

Saranno gli allievi del seminario di improvvisazione jazz a salire sul palco per il prossimo concerto dell’Estate Musicale Frentana, in programma per domenica 3 luglio, alle ore 21, nella piazza d’Armi delle Torri Montanare.

Sono 15 gli studenti che, durante questa settimana, hanno preso parte alle lezioni del seminario organizzato dal M° Walter Gaeta che dopo tanti anni ha visto ritornare il jazz tra i corsi estivi proposti dall’Estate Musicale Frentana.

Il laboratorio di jazz è stata una vera e propria full immersion, aperta a tutti gli strumenti. Da una parte si è cercato di valorizzare le competenze dei partecipanti e dall'altra a colmarne le carenze. I giovani musicisti hanno lavorato su vari ambiti, dalla musica d'insieme alle tecniche d’improvvisazione; dalla creatività allo studio dei vari idiomi; dall'analisi formale dei brani proposti alla rielaborazione per vari organici.

Il programma spazierà da Gershwin a Ellington, da Parker a Davis.