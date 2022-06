Il Roseto riapre i giochi per la serie A2

L'orgoglio del Roseto consente di ottenere l'impresa. La squadra abruzzese si e' imposta infatti in Romagna nella terza gara dei play-off per la promozione in serie A2.Ottimo l'inizio ,Liofilchem in meno di due minuti assesta uno 0-8 metà del quale è firmato da Amoroso. I padroni di casa tentano la reazione, ma a 5:55 i rosetani sono avanti di 11punti. Reagisce RivieraBanca e la prima frazione si chiude in parita' sul 17 a17.Scarponi scatenato tra i romagnoli che riescono a portarsi in vantaggio di cinque punti a meta' gara.RivieraBanca con una percentuale di tiro superiore al il 50%, 42,2% per Liofilchem.Riparte con veemenza la formazione romagnola nella terza frazione e si porta in vantaggio di dieci lunghezze,il Roseto resiste e grazie ad Amoroso e Nikolic riesce a portarsi a meno uno per poi piazzare il sorpasso con la tripla di Ruggiero sulla sirena: 60-62. Ultimo quarto: Scarponi tra i migliori del RivieraBanca si prodiga per riportare su la sua squadra ma il Roseto dimostra di crederci .Emozionante il finale con Di Emidio a canestro per il 68-73 a 2:31 dalla fine. Timeout Rimini e Arrigoni colpisce subito. Di Emidio non centra il canestro da fuori area, ma nemmeno a Saccaggi riesce quella del pareggio. Segnano invece Pstore e poi Nikolic. Nuovo errore di Arrigoni dalla distanza e arriva il verdetto: 70-77. La corsa verso l'A2 vede in vantaggio il Rimini 2a1. Domani,domenica 19, secondo match point per RivieraBanca Basket di nuovo fra le mura amiche del Flaminio, inizio ore 19.

RivieraBanca Basket Rimini – Liofilchem Roseto 70-77 (17-17, 22-17, 21-28, 10-15)

RivieraBanca Basket Rimini: Andrea Saccaggi 17 (1/1, 5/11), Alessandro Scarponi 16 (2/4, 4/5), Andrea Tassinari 13 (4/4, 1/5), Marco Arrigoni 10 (5/6, 0/2), Stefano Masciadri 6 (0/3, 2/3), Francesco Bedetti 5 (1/1, 1/3), Tommaso Rinaldi 3 (1/2, 0/1), Eugenio Rivali 0 (0/2, 0/2), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0), Dario Rossi 0 (0/0, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0), Domenico D’argenzio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 4 – Rimbalzi: 26 3 + 23 (Marco Arrigoni 6) – Assist: 17 (Andrea Tassinari 7)

Liofilchem Roseto: Aleksa Nikolic 22 (8/14, 0/1), Valerio Amoroso 19 (0/1, 6/11), Antonio Ruggiero 9 (0/0, 3/4), Nicola Mei 7 (2/3, 1/2), Alberto Serafini 7 (2/5, 1/3), Andrea Pastore 6 (3/4, 0/2), Edoardo Di emidio 5 (2/3, 0/3), Alfonso Zampogna 2 (1/1, 0/3), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/0), Riccardo Bassi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Aleksa Nikolic 13) – Assist: 17 (Edoardo Di Emidio 10)