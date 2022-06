Le richieste di Dybala

Dybala? No Asslani. L'inter ha praticamente definito l'acquisto del talento albanese dell'Empoli: sara' lui il vice Brozovic. 12 milioni piu' bonus e il prestito di Satriano, giovane promessa nerazzurra. Beh immaginiamo lo stupore dei fans della Beneamata. Oggi aspettavano il grande annuncio, pronte coppe e champagne, ma per ora siamo fermi alle bollicine. Da almeno un mese predichiamo calma sul fronte Dybala, nonostante patetiche fughe in avanti di chi si affanna ad annunciare qualcosa che non ce'. La cronaca ( consentiteci) va raccontata giorno dopo giorno. Ed oggi la fumata bianca tra il Gaucho e L'inter ancora non si registra. Nessun rendez vous e' stato fissato dagli agenti Antun e De Vecchi con Beppe Marotta e Piero ausilio. Ieri pomeriggio ( poco dopo le 16,00) si è registrato l'ultimo colloquio telefonico tra le parti. "Siamo lontani ma non lontanissimi". Questo in sintesi il pensiero di Inter e agenti. Ma cosa divide Dybala dall'Inter? Perche' dopo un mese di trattative siamo ancora a metà del guado. Presto detto. L'ex juventino chiede un ricco premio alla firma che poi integri la proposta economica interista. La prima cifra sparata sarebbe ( questo trapela da radio mercato) di 5 milioni netti, e, ci risulta, che già su questo fronte Marotta ( artefice della trattativa visti i rapporti personali con l'ex Juve) vorrebbe risparmiare almeno la metà. Va poi definita l'annosa querelle delle commissioni ( caro Iervolino come vede tutto il mondo è paese). Dopo una prima esorbitante richiesta ( 10 milioni. Cifra smentita dagli agenti, ma confermata da altre fonti) l'entourage avrebbe abbassato la cresta. Marotta tratta anche sui questo fronte. Poi c'e la voce stipendio. 5,5 piu 1,5 di bonus ( un milione pero' difficile da conseguire) non e' il massimo per chi aveva chiesto 8 piu 2 di bonus alla Juve. Di sicuro l'Inter non andrà oltre i 6 fissi ma solo se il premio economico alla firma (un classico degli svincolati di lusso) sarà rimosso o al massimo rivisto. Utima considerazione. L'Inter tratta su 2 binari paralleli. Vivo anche il fronte Lukaku. Ma non si conosce ancora l'entità economica dell'investimento. Il Chelsea lo dara' davvero gratis per un anno? O chiederà un indennizzo per la cessione temporanea ( chiamata volgarmente prestito)? La sensazione è che Marotta e Ausilio ( 2 fuoriclasse della scrivania) stiamo perdendo tempo anche per questo. Un sospetto che aleggia anche dalle parti di Dybala non a caso gli agenti lo stanno proponendo anche ad altri sodalizi europei. Off side la Roma: Thiago Pinto ha mollato Dybala da circa un mese e mezzo dopo un mini vertice con i suoi agenti all'Eur. L'Atletico Madrid? Il ds iberico ( sangue italiano, ex Parma) Andrea Berta ci ha seccamente smentito questa ipotesi alle 11,50 ( circolata gia' lo scorso 18 marzo). Dybala ha in mano solo l'inter ma dovra' rivedere i suoi piani economici prima di raggiungere la Pinetina.