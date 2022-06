Mou aspetta Çelik

La Roma griffata Mou batte un altro colpo dopo quello dello scafato Matic. In arrivo il turco del Lille, Mehmet Zeki Çelik. Terzino destro affidabile, chiesto espressamente dal mister. Con i transalpini siamo alle ultime battute, ma la trattativa è in dirittura di arrivo. Çelik si è promesso da tempo ai lupacchiotti. 6,8 milioni la richiesta del Lille. Si chiuderà con un mini sconto sul cartellino e meno rate per l'acquisto.

Non c'è due senza tre. Tiago Pinto lavora ai fianchi del Sassuolo per strappargli Frattesi, talento neroverde cresciuto proprio a Trigoria. La Roma di Palotta lo piazzò troppo presto in Emilia riservandosi, però, un ricco 30 per cento sulla futura rivendita. L'agente del centrocampista, Beppe Riso, è atteso in questi giorni nella capitale per definire ingaggio e bonus, ma c'è piena disponibilità. Frattesi non vede l'ora di ritornare ad indossare la casacca giallorossa. Più dura trovare la quadra tra i due club. Tiago Pinto ha offerto al collega neroverde, Giovanni Carnevali, 18 milioni più il prestito di un giovane di prospettiva. Forse Felix, ma non è detto. Il Sassuolo continua a chiedere 35 milioni (con lo sconto del 30 per cento). Disposto a scendere verso i 30 con l'inserimento di una contropartita tecnica. La sensazione è che ci vorrà ancora un po' di tempo ma alla fine l'affare andrà in porto. Nota a margine: nel fine settimana il Leeds United ha chiesto Traorè agli emiliani, che a breve incasseranno anche 40 milioni per Scamacca (Psg sempre in pole rispetto ad Arsenal e Newcastle). Notizie poco liete per Tiago Pinto. Il Sassuolo non avrà problemi di bilancio quindi non abbasserà di molto la valutazione di Frattesi.

Mou insegue anche Douglas Luiz, metodista dai piedi buoni che ha deciso di non rinnovare con l'Aston Villa. Di conseguenza sembra esagerata la richiesta dei sudditi di sua maestà che hanno sparato alto: 30 milioni per un tesserato pronto a svincolarsi nel 2023. Della pratica si occuperà direttamente Giuliano Bertolucci, agente del brasiliano.

Infine chiudiamo con le voci relative al possibile ingaggio di Cristiano Ronaldo, veicolato da Jorge Mendes. Da Trigoria non ci arrivano riscontri. Sembra una bufala di mezza estate. Buona per una invitante "caprese". Il mercato è anche questo: confondere sogni e realtà.