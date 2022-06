Napoli: mercato al ribasso

Senza cessioni non ci saranno altri acquisti. A Napoli gira piu' o meno così. Unica eccezione il quarto centrale difensivo da reperire visto l'addio a Tuanzebe, prestito dello United che non ha lasciato tracce di se' in riva al golfo. Giuntoli lo rimpiazzerà con una elemento minore ( Ostigard ma non solo) che non incida troppo sul bilancio. Per i grandi nomi bisognera' aspettare. L'arrivo di Delofeu e' legato all'addio di Ounas ( che ha rifiufato Salernitana e Monza, sogna il Torino e non intende rinnovare il contratto in scadenza nel 2023), parimenti quelli di Brekalo e Nandez ( monitorati da tempo): prima bisognera' sbolognare Politano ( piace al Valencia di Gattuso, ma Adl deve abbassare le pretese) e Demme ( per ora calma piatta su l'italo tedesco). Sembra segnato il destino dello svincolato Mertens ( lui chiedeva 4 netti, Giuntoli fermo a 1,5 bonus inclusi), che seguirà la sorte di Ospina, Insigne e Ghhoulam. A Napoli tifoseria perplessa, anche intimorita visto che al peggio non c'è mai fine. Koulibaly è un'icona che non va toccata o addirittura profanata: ogni riferimento ad un possibile trasloco juventino è puramente voluto. L'addio di De Light ( braccato da Chelsea e United) potrebbe finanziare l'assalto al gigante buono del Ciuccio: sarebbe l'ultima beffa dopo una stagione costruita prima sulle speranze e poi finita tra i rimpianti.