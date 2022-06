Niente acqua la notte

In 9 comuni della provincia di Chieti sospensioni notturne della fornitura idrica. L'avviso è della Sasi, la società pubblica che gestisce la rete . Le chiusure da questa sera e fino a lunedì prossimo 27 giugno. La Sasi in un comunicato spiega che l'interruzione è indispensabile per evitare eventuali disservizi nell' erogazione idrica. I comuni interessati: Vasto, la zona alta di San Salvo,Cupello,Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Giuliano Teatino,Liscia, Pollutri. Inoltre disposta l'interruzione notturna solo per questa notte a Lanciano zona Villa Elce, Sant’Onofrio, Selva Rotonda, Villa Pasquini e Carrieri, zona Villa Stanazzo e Villa Spoltore; e a Crecchio