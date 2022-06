E' attesa per oggi la sentenza del tribunale di Parigi per il furto della porta di Bansky. Tra gli 8 imputati l'albergatore di Tortoreto che custodiva l'opera in soffitta dopo che gli era stata consegnata da un cliente magrebino. Per l'albergatore la pm del tribunale di Parigi ha chiesto 3 anni di reclusione Il Bansky rubato era stato realizzato in ricordo delle vittime della strage terroristica al Bataclan che provocò 90 vittime. Un pannello il cui valore può arrivare anche ad un milione di euro. Gli altri imputati hanno scagionato l'imprenditore abruzzese in aula, sostenendo di non conoscerlo