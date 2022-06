Oggi nuovi interrogatori

Le indiscrezioni della vigilia dicono che anche i due funzionari della Asl, ora agli arresti domiciliari, possano avvalersi della facoltà di non rispondere. Prima di loro lo hanno fatto Graziano Canonico, factotum dell'imprenditore della sanità Vincenzo Marinelli e l'imprenditore lancianese Fabio Tonelli Al centro dell'inchiesta cinque appalti della Asl di Pescara per un totale di 35 milioni di euro. Le accuse: turbativa d'asta e corruzione Per i difensori degli imputati occorre più tempo per rispondere alle contestazioni che si articolano su acquisti effettuati dalla Asl. Quanto al personaggio chiave dell'inchiesta, l'imprenditore 86enne Vincenzo Marinelli, dovrebbe essere ascoltato domani, sempre che le sue condizioni di salute lo permettano. Un' indagine a tutto campo che si compone di almeno altri quattro filoni e che chiama in causa anche vari esponenti politici Attualmente figurano i nomi del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dell'ex sottosegretario alla giustizia, Federica Chiavaroli, entrambi accusati di turbativa d'asta. 50 in totale gli indagati avvocati, medici, imprenditori e funzionari pubblici, tra loro l'attuale direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, e altri rappresentanti politici, Mauro Febbo, Silvio Paolucci e Fabrizio Di Stefano