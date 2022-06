Sono andate avanti per tutta la notte, nell'area di Pacentro, le ricerche per rintracciare un venticinquenne di origine cinese scomparso ieri dalla locale casa famiglia. Alle operazioni partecipano i Vigili del Fuoco di Sulmona e L'Aquila e unità cinofile; in azione anche i droni.

Le ricerche sono concentrate soprattutto nell'area urbana di Pacentro e nei dintorni, a partire dalla località Castelluccio.