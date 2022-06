Processo per la De Cecco

Andranno a processo tra un anno, il 3 maggio 2023 il presidente della fratelli de Cecco, Filippo Antonio, e gli ex direttori acquisti e qualità, Mario Aruffo e Vincenzo Villani: lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare di Chieti. Le indagini condotte dai carabinieri del Nas sulla produzione dell'importante pastificio abruzzese, avrebbero consentito di individuare una frode in commercio con lo scambio di una partita di grano francese per pugliese, circa 4.500 tonnellate di grano di provenienza francese che sarebbe stato classificato da De Cecco come pugliese; l'uso di semole acquistate da fornitori esterni all'azienda e l'impiego di grani del North Dakota. Assoconsum si costituirà parte civile. L'azienda ha sempre negato ogni addebito, il pm aveva inizialmente chiesto archiviazione ma il giudice si è opposto disponendo l'imputazione coatta.

Sulla vicenda, si registra l'intervento dell'azienda della De Cecco che, in una nota, afferma di sperare in un pronunciamento rapido della magistratura, sottolineando come il caso fosse già stato archiviato, come il grano francese, di eccellente qualità e costoso, acquistato a fine 2019, venne utilizzato solo per 6 mesi e come, d'altro canto, il procedimento sia stato generato dalla denuncia di un ex dirigente che ha intentato contro l'azienda numerose cause, poi rigettate.

"E' falso dire - conclude la De Cecco - che il grano italiano è il massimo della qualità sempre e comunque, non è così: noi abbiamo sempre cercato di reperire le migliori qualità di grano in Italia ed all'estero".