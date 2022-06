Roseto: nuovo passo falso

Un Roseto a corrente alternata cede ancora a Rimini che si mette sul 2 a 0 nella serie della finale playoff per la promozione in A2. Prima metà gara di marca romagnola con massimo vantaggio di più 17 sul 18-35. Roseto mano a mano recupera e torna in partita superando Rimini sul 44-43 al 25'. Poi un nuovo blackout con i biancorossi che prendono in largo approfittando della sterilità in attacco di Roseto. Finisce 68-72 Venerdì gara 3 a Rimini. Roseto a caccia dell'impresa per riaprire il discorso playoff ma il cammino appare compromesso dopo le due sconfitte interne.