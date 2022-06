Rubarono la porta del Bataclan, condannati in otto

Otto persone - che erano accusate a vario titolo di furto e ricettazione - sono state giudicate colpevoli dal tribunale di Parigi per il furto della porta del Bataclan, su cui è raffigurato un murale del celebre artista Banksy. Per loro, tra i quali c'è anche un 59enne di Tortoreto, titolare di un B&B del quale da anni ormai era diventato cliente uno degli altri condannati, le pene vanno da alcuni mesi di a 4 anni di detenzione. La porta, trafugata a gennaio 2019, fu stata ritrovata nel 2020 dalla polizia italiana in un casolare di Sant'Omero, nel teramano, e poi restituita alla Francia. Il disegno di Banksy realizzato su un'uscita anticendio, raffigura una figura femminile velata e triste, in ricordo delle 90 vittime della strage islamista del 13 novembre 2015.