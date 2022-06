Sanità e appalti, al via gli interrogatori

L'inchiesta sulla gestione degli appalti della sanità a Pescara. Al via oggi gli interrogatori delle cinque persone arrestate. I primi a comparire davanti al gip AntonelLa Di Carlo saranno Vincenzo Canonico, factotum dell'imprenditore Vincenzo Marinelli e l'imprenditore frentano Fabio Tonelli. Lunedì toccherà ai due funzionari della Asl, Tiziana Petrella e Antonio Verna. Mercoledì sarà la volta di Marinelli. Tutti gli indagati potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel mirino dell'inchiesta cinque appalti della Asl per un ammontare di 35 milioni di euro. Turbativa d'asta e corruzione le accuse agli indagati.